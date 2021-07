Scontro fra auto a Roma, un morto e tre feriti

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Grave incidente stamattina a Roma. Un uomo è morto nell'impatto e altre tre persone sono rimaste ferite. E' accaduto Intorno alle ore 6. 30 in via del Canale della Lingua all'intersezione con via Cristoforo Colombo. A scontrarsi due auto. Sul posto la Polizia Locale del X Gruppo Mare. Ancora da identificare la vittima, mentre altre 3 persone sono rimaste ferite e trasportate in codice rosso in ospedale. I quattro viaggiavano nella stessa macchina. Illesa l'altra conducente. Chiusa la corsia centrale della Colombo per i rilievi. La strada verrà riaperta al termine dei rilievi scientifici, tuttora in corso, da parte degli agenti del X Gruppo, diretti da Guido Càlzia, che sono a lavoro da questa mattina per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto.

