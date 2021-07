Gualtieri dai ragazzi del Cinema America, "modello da seguire"

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Ieri sera sono stato al Parco della Cervelletta al 'cinema in Piazza' organizzata da I ragazzi del Cinema America per la proiezione dei favolosi film-denuncia 'Garage Olimpo' e 'Hijos' di Marco Bechis. In questo luogo magico, grazie a Regione Lazio e Acea, è stata effettuata una bonifica dei sentieri con una meravigliosa passerella illuminata che ora consente l'attraversamento dell'area parco in sicurezza anche nelle ore notturne nel pieno rispetto dell'ambiente". Lo scrive, su Facebook, Roberto Gualtieri, deputato Pd e candidato del centrosinistra a sindaco di Roma.

"Purtroppo però il Casale, di proprietà del Comune, è stato messo in sicurezza ma resta in stato di degrado, deve essere restaurato e reso fruibile dai cittadini, come chiede da anni il coordinamento 'Uniti per la Cervelletta'. Da Sindaco, lavorerò fin da subito per portare a termine questo progetto insieme a Regione, Mic e alle associazioni del territorio", prosegue Gualtieri.

"Un grazie particolare va al Piccolo America - aggiunge l'esponente dem - . L'impegno di questi ragazzi per garantire offerte culturali gratuite accessibili a tutti, nel centro e nella periferia di Roma è un modello da seguire. Abbiamo bisogno di più spazi culturali nella nostra città e non possiamo che partire dalla tutela della destinazione d'uso di cinema e teatri. Un segnale positivo arriverà già con la riapertura del Cinema Troisi, di proprietà pubblica, che il Piccolo America riaprirà il 30 settembre", conclude. (ANSA).