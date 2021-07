Covid: nel Lazio 112 casi, quattro decessi tutti a Roma

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Oggi su oltre 8mila tamponi nel Lazio (-42) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 112 nuovi casi positivi (+8), 4 decessi (-3), i ricoverati sono 139 (-5). I guariti sono 132, le terapie intensive sono 27 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,3% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 83". E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

Sul fronte vaccini sono state "superate 5,7 milioni di dosi somministrate. E' stato inoltre autorizzato il reclutamento di 153 medici d'urgenza per i Pronto Soccorso.

Continua andamento positivo: meno ricoveri, meno decessi e meno terapie intensive. Zero decessi nelle province, 4 decessi a Roma città". (ANSA).