Case occupate tornano a titolari,Lamorgese 'senza uso forza'

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "La riconsegna oggi ai proprietari di due immobili occupati da oltre sette anni in viale del Caravaggio assume un importante valore perché avviene senza l'uso della forza pubblica, al termine di una trattativa che ha consentito di trovare soluzioni abitative alternative grazie all'impegno profuso dalla regione Lazio e dal comune di Roma": così il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "La liberazione dei due stabili consente anche di chiudere una vicenda giudiziaria che grava pesantemente sulle casse dello Stato", ha proseguito la titolare del Viminale, ringraziando "il prefetto e tutte le istituzioni che hanno condiviso un percorso per arrivare ad una soluzione in grado di garantire il ripristino della legalità, in una situazione di emergenza abitativa aggravata dalla crisi economica e sociale per il Covid-19". "Restituire beni immobili occupati - ha aggiunto la titolare del Viminale - significa anche tutelare i legittimi proprietari che non possono essere in alcun modo privati della disponibilità del loro bene". "Il trasferimento dei nuclei familiari dell'immobile di via del Caravaggio termina oggi. Un lavoro complesso che ha visto la costante collaborazione di Roma Capitale al tavolo della Prefettura con la Regione Lazio e la preziosa mediazione del prefetto Matteo Piantedosi che voglio ringraziare. Abbiamo utilizzato 13 alloggi Erp per far fronte allo sgombero dello stabile di via del Caravaggio come da legge della Regione Lazio che ha ampliato la percentuale del 10% di case popolari da riservare a nuclei in emergenza abitativa provenienti da sgomberi. Abbiamo applicato la normativa nello spirito della massima collaborazione, impegnandoci, come sempre, per giungere ad un risultato che possa coniugare legalità e diritti sociali. Proprio a tal fine abbiamo destinato dei contributi economici in sostegno degli affitti presso case di privati", afferma l'assessora alle Politiche Abitative di Roma Valentina Vivarelli. (ANSA).