Calcio; Mourinho 'C'è chi vince e non paga gli stipendi'

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "È facile vincere e poi magari non avere i soldi per gli stipendi", è la frecciata, senza citare, all'Inter di Josè Mourinho in conferenza stampa mentre parla dell'obiettivo della Roma dei Friedkin, che non vuole vincere in modo isolato, ma invece arrivare al top e rimanerci a lungo.

Poi 'Mou' fa una battuta anche a chi gli chiede un paragone con Antonio Conte."In questo club si parla di Liedholm e Capello e non sono paragonabili a nessuno -la risposta del portoghese -.

Nell'Inter nessuno può essere paragonato a me o a Herrera.

Nessuno". (ANSA).