Vaccini: Lazio, 60mila dosi somministrate in farmacia

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Nelle ultime 24 ore nel Lazio raggiunte 10mila prenotazioni per vaccino Pfizer su portale salutelazio alla pagina https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home.

Somministrate 100mila dosi a residenti in altre regioni. Ad oggi raggiunto tetto di 60mila somministrazioni in farmacia, 500mila presso i medici di medicina generale: superate 5,6 milioni di dosi somministrate di cui 2,3 milioni di seconde dosi. Il 45% di popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale.

campagna vaccinale prosegue in coerenza con indicazioni nazionali.

** operazione delta, vaccino itinerante a latina molto bene vaccinazione comunita' sikh (ANSA).