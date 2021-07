Vaccini: al via dosi al centro accoglienza di Anzio

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Sono partite le vaccinazioni al centro di accoglienza straordinaria di Anzio. Sono state superate le 5,5 milioni di dosi somministrate, il 44% di popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Tutti i parametri sono in calo, si continua a registrare trend positivo: zero decessi nelle province. (ANSA).