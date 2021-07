Parata di direttori e star, S. Cecilia riparte in grande

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Una ripartenza in grande stile cercando di dimenticare, con tutte le cautele, la lunga astinenza musicale provocata dal virus. L' Accademia Nazionale di Santa Cecilia torna a proporre una ricca stagione con 28 concerti sinfonici, 18 da camera e la Turandot in forma di concerto diretta da Antonio Pappano con il tenore Jonas Kaufmann. A guidare, il 7 ottobre, il concerto inaugurale con la Sinfonia n. 2 di Mahler sarà Jakub Hrůša, nominato Direttore Ospite Principale. Pappano sarà protagonista di otto appuntamenti. Sul podio si alterneranno 22 direttori, da Kirill Petrenko a Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Myung-Whun Chung e Daniel Harding. ''Noi ci siamo - ha detto il sovrintendente Michele dall' Ongaro -. Siamo tornati, facciamo belle cose con gente brava e vogliamo condividere questa gioia con il nostro pubblico''. Il cartellone prevede debutti importanti di bacchette - Philippe Herreweghe, Michele Mariotti, Lorenzo Viotti, Markus Stenz, Maxim Emelyanychev e Jaap van Zweden -, e l' esibizione di solisti di spicco, da Janine Jansen a Lisa Batiashvili, Emmanuel Tjeknavorian, Hilary Hahn, Leonidas Kavakos, Paul Lewis, Kirill Gerstein. Il pianista Ivo Pogorelich aprirà il 18 ottobre la Stagione da Camera, che propone una parata di stelle, Maurizio Pollini, Lang Lang, Jean-Yves Thibaudet, Arcadi Volodos, Angela Hewitt, Mario Brunello, Giovanni Sollima, Simone Rubino, Janine Jansen, Seong-Jin Cho e Grigory Sokolov, che l' 11 aprile chiuderà gli appuntamenti. Tra le grandi voci, Rachel Willis S›rensen, Wiebke Lehmkuhl, Raffaele Pe, Eleonora Buratto, Teresa Iervolino, Michael Spyres, Michele Pertusi, Saimir Pirgu e Michele Pertusi. Per il centenario dalla morte di Enrico Caruso, il 22 dicembre Javier Camarena omaggerà il grande tenore nel Concerto di Natale diretto da Riccardo Frizza. Per la Turandot in forma di concerto il 12 marzo accanto a Kaufmann canteranno Sondra Radvanovscky, Mattia Olivieri e Michele Pertusi. L' orchestra sarà impegnata in due tour europei.

