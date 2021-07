Muore 28enne in scontro auto-moto a Roma, caccia a 'pirata'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Incidente mortale ieri sera a Roma a Largo Bratislava, a Roma. Nello scontro sono state coinvolte un'auto e una moto. La vittima è un 28enne che viaggiava a bordo della moto. Il passeggero, un 35enne, è stato portato in codice rosso in ospedale. La macchina, dopo l'impatto, si è data alla fuga. Sul posto la polizia locale del V Gruppo Cassia. Scattate immediatamente le indagini da parte degli agenti che, grazie ad un'attenta analisi sul luogo dell'incidente e alcune testimonianze, hanno già acquisito alcuni elementi per il rintraccio del veicolo. Gli agenti stanno procedendo anche all' acquisizione delle immagini di videosorveglianza di tutta la zona. (ANSA).