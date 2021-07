Moro: Riesame respinge dissequestro atti Persichetti

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il tribunale del Riesame di Roma ha respinto l'istanza di dissequestro atti avanzata dal difensore dell'ex brigatista Paolo Persichetti, indagato per associazione sovversiva finalizzata al terrorismo e favoreggiamento. Lo rende noto lo stesso Persichetti sul suo blog "Insorgenze.net". L'ex terrorista è accusato di essere entrato in possesso di documenti riservati "fuoriusciti" dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sequestro e omicidio di Aldo Moro. L'8 giugno scorso, su richiesta del pm Eugenio Albamonte, l'ex terrorista era stato oggetto di una perquisizione domiciliare da parte della Digos durante la quale sono stati sequestrati una serie di documenti. "Il Riesame ha rigettato il ricorso contro il sequestro del mio archivio - scrive Persichetti sul blog -, degli strumenti di lavoro e comunicazione, computer, smartphone, tablet e ogni altro supporto informatico, l'intero l'archivio fotografico di mia moglie, lo spazio cloud dove erano stoccati oltre al mio materiale storiografico anche le cartelle cliniche, amministrative e scolastiche dei miei figli". L'indagine è stata avviata nello scorso mese di febbraio alla luce di una informativa della Digos depositata in procura. Obiettivo di chi indaga è capire come Persichetti, che da anni svolge attività di studio e di ricerca storica, sia entrato in possesso degli atti riservati. (ANSA).