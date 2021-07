Vaccini: Lazio, sold out per vaccini in camper per sikh

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Sold out per vaccinazione in camper per la comunità sikh nel sud pontino. Un grande successo, questa modalità sarà ripetuta". Lo annuncia l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. La campagna vaccinale nel Lazio "prosegue in coerenza con indicazioni nazionali: oggi raggiungiamo 5,5 milioni di dosi somministrate, il 43% di popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Superate le 200mila somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale nell'hub di Fiumicino", aggiunge l'assessore.

"Il New York Times elogia in un lungo articolo la campagna vaccinale in corso e in particolare l'open night a Roma nei confronti dei piu' fragili e invisibili", conclude (ANSA).