Roma: Atac; Sms&Go, da oggi il biglietto si acquista via Sms

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Da oggi, 5 luglio, basta un Sms per avere un BIT (biglietto integrato a tempo) a disposizione in qualsiasi momento e senza utilizzare le carte di credito. Il nuovo canale di vendita SMS&GO di Atac, sviluppato con il Gruppo Digital Virgo, sarà disponibile per tutti i clienti TIM, Vodafone e WINDTRE e permetterà l'acquisto del biglietto con il proprio credito telefonico.Inviando un SMS con la dicitura "BIT" al numero unico di Atac 48018 si riceve subito sul proprio smartphone un SMS contenente un link con il biglietto in formato QRCode. Il biglietto ricevuto va convalidato sullo smartphone accedendo al link ed è utilizzabile per una corsa in Metro e per 100 minuti su tutti i mezzi all'interno del territorio di Roma Capitale. L'SMS ricevuto con il biglietto può essere inoltrato, ma non sarà più utilizzabile una volta che il link verrà aperto.

Il BIT avrà sempre il costo di 1 euro e 50 centesimi, a cui si aggiunge il costo di richiesta del servizio in base all'operatore telefonico (max 0,299 euro). SMS&GO è facile da utilizzare, pratico e sicuro, assicura Atac. (ANSA).