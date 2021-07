Raggi omaggia Morricone, Auditorium avrà il suo nome

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Roma rende omaggio al maestro Ennio Morricone e a un anno dalla scomparsa, avvenuta il 6 luglio 2020, la sindaca di Roma Virginia Raggi, assieme ai familiari del maestro, ha svelato la targa dedicata al compositore e direttore d'orchestra, all'Auditorium Parco della Musica. Inoltre da oggi L'Auditorium Parco della Musica prenderà anche il nome del maestro. "Roma ricorda il grande maestro Ennio Morricone che con il suo genio ha celebrato la musica, l'arte e il cinema in tutto il mondo: da oggi l'Auditorium Parco della Musica porterà il suo nome. A poco meno di un anno da quella che fu una vera celebrazione in Assemblea Capitolina insieme ai familiari abbiamo completato il percorso avviato nel 2020", ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Questo è un giorno emozionante per me, mia madre e i miei fratelli, perché si celebra un evento così importante, in memoria di un uomo, mio padre Ennio, che ha dedicato la sua vita alla musica e alla città di Roma. Innanzitutto, un grazie di cuore alla Sindaca Virginia Raggi che abbraccio con affetto, la quale, esattamente un anno fa, mi chiamò nei giorni appena successivi la morte di papà, esprimendo la sua volontà e quella dell'Assemblea Capitolina di intitolargli l'Auditorium Parco della Musica. Di questo mio padre sarebbe stato molto orgoglioso e probabilmente è la cosa che avrebbe desiderato di più. Un sentito ringraziamento per la loro presenza agli amici che sono qui e che sono intervenuti anche il 17 luglio scorso in Campidoglio per rendere omaggio a papà", ha detto invece Marco Morricone. Presenti anche il regista Giuseppe Tornatore, l'Assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci, la Presidente e l'Ad della Fondazione Musica per Roma Claudia Mazzola e Daniele Pitteri con il Sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Michele Dall'Ongaro, il Sovrintendente del Teatro dell'Opera Carlo Fuortes e il Presidente del Coni Giovanni Malagó, il presidente del Conservatorio di Firenze Giovanni Pucciarmati.

(ANSA).