Open d'Italia con vista Ryder, torna Chicco Molinari

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Il 78° Open d'Italia nella casa della Ryder Cup 2023 con i campioni del golf internazionale. Dal 2 al 5 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia (Roma) sarà sfida show. Torna Francesco Molinari (assente nel 2020), c'è Guido Migliozzi che, insieme al torinese, rappresenterà l'Italgolf ai Giochi di Tokyo nella gara individuale maschile. L'ingresso sarà gratuito, per contribuire al rilancio del turismo oltre il Covid e per concedere a pubblico e ad appassionati l'opportunità di godersi il più grande spettacolo del "green" tricolore. Che rappresenterà l'ultimo appuntamento utile, per i giocatori europei, di conquistarsi un posto in squadra per la Ryder Cup del Wisconsin (24-26 settembre negli Stati Uniti). Dunque un montepremi di 3.000.000 di euro per un evento, l'Open d'Italia, che per la settima volta si giocherà nel Lazio su un campo trasformato e pronto ad essere svelato al mondo. (ANSA).