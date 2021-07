Europei: controlli a Roma in fanzone per semifinale

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Controlli domani nelle fanzone della Capitale dove si potrà vedere sui maxi schermi la semifinale degli Europei tra Italia e Spagna. Massima l'attenzione al rispetto delle norme anti Covid. Si accederà alle aree riservate ai tifosi in centro previa prenotazione. Il piano sicurezza sarà messo a punto nel pomeriggio durante una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura. (ANSA).