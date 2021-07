Chimenti: "La Ryder di Roma sarà un successo ineguagliabile"

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Il successo che avrà Roma con la Ryder Cup sarà ineguagliabile, impossibile farla allo stesso modo in futuro per le altre nazioni". Lo dice il presidente della Federgolf Franco Chimenti, alla presentazione del 78/o Open d'Italia di golf che si disputerà dal 2 al 5 settembre nel Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia (Roma), sede della Ryder Cup 2023. Tra i big italiani ci sarà, tra gli altri, anche Guido Migliozzi.

Il vicentino (miglior azzurro nel world ranking), insieme al torinese, rappresenterà l'Italgolf ai Giochi di Tokyo nella gara individuale maschile. "Abbiamo deciso di sostenere e di far disputare questa manifestazione con ingresso gratuito. Questo è un atteggiamento che dimostra adesione al Paese che ha sofferto, da parte di uno sport che è sempre stato definito sport da ricchi. C'è anche tanta gente che lo pratica". (ANSA).