Roma, Mourinho: "Terribile la perdita di Spinazzola"

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "L'Italia ha perso Spinazzola. È terribile per loro, ma immaginate quanto lo sia per me, che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson Palmieri è un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile". Lo ha detto José Mourinho nella rubrica Talks Sport, in veste di commentatore di Euro 2020. Oggi, intanto, il terzino dei giallorosso volerà in Finlandia dove sarà visitato e operato dal prof. Orava. (ANSA).