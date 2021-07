Il Trastevere cambia: Mazza nuovo allenatore, F. Betturri ds

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Dopo aver rinunciato al ripescaggio in Serie C per la mancanza di un impianto, Olimpico a parte, per il calcio professionistico a Roma e provincia, il Trastevere riparte con l'intenzione di disputare un altro campionato di vertice.

E cambia molto nel club del Rione perché sulla panchina della prima squadra viene promosso Mauro Mazza, ex giocatore della terza squadra della capitale, e dal 2013-'14 allenatore delle giovanili trasteverine. Nella stagione appena conclusa aveva guidato la Juniores nazionale. Mazza aveva anche già allenato la prima squadra del Trastevere nella stagione 2017-18, nell'ultima parte di campionato, raggiungendo la finale dei play off.

Ma c'è anche un nuovo direttore sportivo, al posto di Stefano Mattiuzzo che nei giorni scorsi aveva annunciato l'addio al Rione. Si tratta di Flavio Maria Betturri, 29enne figlio del patron Pier Luigi Betturri, che finora aveva ricoperto altri incarichi dirigenziali, sempre a stretto contatto con la squadra. Il ruolo di direttore generale sarà ricoperto da Ettore Placidi, mentre Bruno D'Alessio, un'istituzione per il Trastevere, continuerà ad essere il vicepresidente.