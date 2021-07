Vaccini:Lazio,ampliata a 48 ore conferma anticipo Az over 60

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - E' in corso l'invio degli sms per le anticipazioni del vaccino AstraZeneca rivolto alla fascia d'età Under 60: chi lo desidera può anticipare la seconda dose secondo le indicazioni ministeriali. E' stata ampliata a 48 ore la possibilità di dare conferma dell'anticipo della vaccinazione.

In 8mila hanno già confermato l'anticipazione della seconda dose al 56esimo giorno dalla prima dose.

Lo comunica in una nota l'unità di crisi della Regione Lazio.

(ANSA).