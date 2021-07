Roma: cittadini-spazzini, in strada a togliere i sacchetti

In strada con tuta, guanti e mascherine per pulire i marciapiedi dai sacchetti di spazzatura. A Roma, che vive l'ennesima crisi dei rifiuti, ora alcuni cittadini si improvvisano netturbini e si sono organizzati per ripulire i quartieri. L'iniziativa è nata sul gruppo Amici del Pigneto. Primo appuntamento oggi in via Forteguerri dove si trovano gli uffici della Asl. I cittadini si sono concentrati sui sacchetti lasciati in terra accanto ai cassonetti. Hanno anche organizzato la differenziata liberando dalla spazzatura anche i marciapiedi. Domani si replica.