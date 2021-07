Vaccini:Assessore Lazio,sopra target,mancano 100mila dosi Pfizer

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Nel Lazio oltre 5,3 milioni di dosi somministrate, 2,1 milioni di cittadini ha chiuso iter vaccinale. "La regione è sopra il target nazionale assegnato da struttura commissariale di circa il 6%, mancano circa 100 mila dosi pfizer", dice l'assessore alla sanità D'Amato. Continua l'Operazione delta con il sold out dell'open night Santo Spirito con 1000 prenotazioni: le vaccinazioni saranno effettuate dalle ore 15.00 di sabato 3 luglio, alle ore 8.00 di domenica 4 luglio. Dalle 19:00 alle 23:00 di sabato esibizione di musica jazz e tra le 05.00 di sabato alle 08.00 di domenica colazione per tutti gli utenti che si vaccinano. A Sabaudia si registra un'ottima affluenza per la vaccinazione anche da parte dei cittadini della comunità indiana. (ANSA).