Mourinho a Roma, e l'aereo lo guida Dan Friedkin

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Cresce l'attesa per lo sbarco a Roma di Josè Mourinho. L'atterraggio a Ciampino è previsto per le 14 e l'aereo utilizzato per lo spostamento da Lisbona è il jet privato N1F della flotta Friedkin. A guidarlo poi sarà proprio il presidente Dan, anche lui insieme a Ryan, a bordo del volo che porterà lo Special One nella capitale. (ANSA).