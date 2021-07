Vaccini: nel Lazio superate 5,3 mln dosi somministrate

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Nel Lazio sono state superate le 5,3 milioni di dosi somministrate. Oggi zero decessi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo.

Domani aprono 2 nuovi centri di vaccinazioni presso Amazon di Passo Corese in provincia di Rieti e presso il porto di Civitavecchia. Sabato 3 luglio ci sarà l'open night Santo Spirito: dalle ore 15.00 di sabato alle ore 8.00 di domenica 4 luglio. La prenotazione si effettua da https://openight.aslroma1.it fino alle ore 24.00 di venerdì 2 luglio. Per prenotare è necessario inserire i propri dati: nome, cognome e recapito telefonico. completata la registrazione, un messaggio sms comunicherà il numero di prenotazione da esibire all'accoglienza. Portare con sé la tessera sanitaria o documento di identità (ANSA).