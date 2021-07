Vaccini: nel Lazio proseguono dosi in camper

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Prosegue nel Lazio l'operazione delta per la vaccinazione con i camper ad accesso diretto sia in località montane, sia in località balneari. Questi gli appuntamenti: Asl Viterbo, vaccinazione dalle 9 alle 16 nei giorni: 3 luglio, Valentano. Asl Latina, vaccinazione dalle 08:30 alle 16:00 nei giorni: 1 luglio, Latina - 2 e 3 luglio, Sabaudia; 4 e 5, luglio San Felice Circeo - 6 e 7 luglio, Terracina - 8 e 9 luglio, Sperlonga - 10 e 11 luglio, Gaeta - 12 e 13 luglio, Formia - 14 e 15 luglio , Spigno Saturnia - 16 e 17 luglio, Minturno Scauri - 18 e 19 luglio, Fondi.

- Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 4 luglio, Cantalice - 7 luglio, Borgorose - 8 luglio, Poggio Moiano (osteria nuova) - 12 luglio, Castel Sant'angelo - 14 luglio, Poggio Mirteto - 27 e 28 agosto. (ANSA).