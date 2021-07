Fiamme in appartamento a Roma, salvato 13enne

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Fiamme in un appartamento via dei Monti di Primavalle a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco spiegando che, entrati nell'appartamento dalla porta principale, hanno tratto in salvo un ragazzo di circa 13 anni rimasto leggermente intossicato e assicurato per le cure del caso al personale sanitario. Spento l'incendio che ha coinvolto diversi ambienti della casa. (ANSA).