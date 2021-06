Roma: Raggi, riqualificata area attorno Auditorium Adriano

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Guardate che meraviglia l'Auditorium di Adriano vicino a Piazza Venezia. Per molti anni questa importante area archeologica della città è stata nascosta da un cantiere e da alcune reti di protezione. Abbiamo riqualificato tutta l'area attorno ed ora le vetrate installate sulla ringhiera consentono a turisti e cittadini, di ammirarlo dall'alto". Lo afferma, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Inoltre il marciapiede in sanpietrini permette di percorrere questo tratto di piazza della Madonna di Loreto in tutta sicurezza - prosegue Raggi -. Questo è un tassello che si aggiunge alla riqualificazione di Piazza Venezia completata nei mesi scorsi con il nostro Piano Sanpietrini", conclude. (ANSA).