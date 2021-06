Sanità: inaugurato nuovo pronto soccorso ospedale Subiaco

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Inaugurato stamattina dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale A. Angelucci di Subiaco.

"Nel Lazio - ha dichiarato l'assessore Alessio D'Amato - stiamo portando avanti un grande progetto di rinnovamento delle strutture sanitarie presenti sul territorio. In questo ultimo anno e mezzo, l'emergenza Covid ci ha impegnati moltissimo, ma ci ha anche spinti a ripensare una nuova sanità, proiettata nel futuro. L'adeguamento del pronto soccorso, con tecnologie all'avanguardia e la creazione di un'elisuperficie, vogliono soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini, rendendo migliore la qualità delle cure e del lavoro. È stato anche grazie a presidi ospedalieri come quello di Subiaco se oggi la situazione pandemica è migliorata, il Servizio Sanitario Regionale non ha smesso un momento di lavorare".

Presenti all'inaugurazione il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito e il presidente del Consiglio regionale, Marco Vincenzi. Il progetto è stato realizzato grazie a un finanziamento regionale complessivo di circa 500mila euro che ha riguardato sia l'adeguamento del Pronto Soccorso, sia la realizzazione di una nuova elisuperficie. (ANSA).