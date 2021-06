Schianto in moto a Roma, muore 22enne

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Incidente mortale nella notte a Roma.

E' accaduto poco prima delle 5 a piazza Salerno. Sul posto la polizia locale del XV Gruppo Cassia. Da una prima ricostruzione sembra che un ragazzo di 22 anni, a bordo di uno scooter, abbia perso il controllo del mezzo, urtando sul ciglio di un marciapiede, per poi finire contro un muro. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. (ANSA).