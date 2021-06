Blatte e sporcizia in magazzino, chiuso ristorante giapponese

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Blatte morte, sporcizia e materiali risulta come water e calcinacci sono stati trovati nel magazzino interrato di un noto ristorante di cucina giapponese in via del Gazometro, nel quartiere Ostiense a Roma. Le pessime condizioni igieniche trovate nel locale hanno indotto gli agenti del commissariato Colombo a richiedere l'intervento del personale della Asl che ha emesso un provvedimento di chiusura del locale immediato, fino alla completa eliminazione di tutte le irregolarità riscontrate che sono state considerate "un potenziale pericolo per la salute pubblica".

Sono state inoltre accertate irregolarità anche per quanto riguarda 44,5 chili prodotti alimentari, di origine animale ed ittici, che erano in frigoriferi e congelatori privi della tracciabilità, di etichettatura e di confezionamento. Tutti gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in attesa della successiva distruzione ed è stata elevata una sanzione di 1.500 Euro. (ANSA).