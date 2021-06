Spari in periferia Roma, feriti 2 fratelli

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Spari nella notte alla periferia di Roma. E' accaduto in via Casilincontrada, nel quadrante est della città. A rimanere feriti dai colpi di pistola due fratelli di etnia rom che abitano in uno stabile della strada, mentre un altro uomo di origini albanesi, che era con loro, è stato trovato con il volto tumefatto. Sul posto i carabinieri di Tivoli e del Nucleo Investigativo di Frascati. Sono stati portati tutti in ospedale. Le condizioni più preoccupanti sembrerebbero quelle del cittadino albanese. Sono in corso indagini. (ANSA).