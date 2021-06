Omicidio nella tarda sera di ieri in piazzale Appio in zona San Giovanni, al centro di Roma. Un uomo di 41 anni iracheno è stato accoltellato a morte in strada. L'uomo sarebbe stato colpito alla gola. Sul posto la polizia che avrebbe ritrovato un coltello. L'uomo era davanti a un negozio di telefonia. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile.