Vaccini: Lazio, 61% degli adulti ha ricevuto almeno 1/a dose

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Oggi arriviamo a 4,7 milioni di dosi somministrate nella regione Lazio. Il 61% della popolazione maggiorenne ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 36% ha completato il percorso vaccinale". Così l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

Per quanto riguarda il certificato vaccinale "tutti coloro che hanno completato il percorso vaccinale riceveranno un sms con le istruzioni per scaricare il certificato anche dalla piattaforma lazioescape accessibile con il proprio codice fiscale e le credenziali ricevute via sms - ha aggiunto l'assessore - .

Questo e' un servizio in piu' che si aggiunge al fascicolo sanitario elettronico accessibile tramite spid". (ANSA).