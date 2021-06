Primarie Pd: Roma; Caudo, stranieri in fila col santino

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Non si vince mettendo in fila gli stranieri per farli votare con il santino in mano senza sapere nemmeno chi devono votare. Non lo abbiamo segnalato solo noi.

Quella non è una bella politica". Lo ha detto Giovanni Caudo, presidente del Municipio III, durante la conferenza stampa organizzata per commentare i risultati di ieri alle primarie di centrosinistra.

"Noi avevamo chiesto a gran voce le primarie - ha proseguito Caudo -. È andata bene ma ci sono state situazioni che abbiamo segnalato. Bisognava dirlo in maniera pubblica a tutela delle primarie stesse", ha concluso. (ANSA).