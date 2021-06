Controlli Olimpico,6 denunce e 5 fogli di via,Daspo a tutti

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Sei persone denunciate, 4 per violenza privata e 2 per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, 5 fogli di via obbligatori e per tutti sarà proposto il Daspo. Questo il risultato dei controlli in occasione della partita Italia - Galles.

Nella serata di ieri, al termine dell'incontro di calcio Italia La Digos ha monitorato un gruppo di circa 100 tifosi del Galles, che si è ritrovato nei pub tra la Salita dei Borgia e via Leonina. Intorno alle 22.30 il gruppo di supporters gallesi si è spostato verso largo Corrado Ricci all'interno di un Pub in via del Colosseo. In un altro bar a largo Corrado Ricci alcuni tifosi italiani alla vista degli stranieri hanno iniziato ad avere atteggiamenti provocatori.

Alcuni hanno tentato di raggiungere i gallesi ma sono stati bloccati e tre identificati ma subito dopo il controllo si sono allontanati. Nella zona del Colosseo poi è stato ancora intercettato un gruppo di tifosi italiani che avevano atteggiamenti minacciosi nei confronti dei gallesi, uno brandiva anche una cinta di cuoio. Alla vista del personale di polizia il gruppo dei 6 italiani ha cercato di allontanarsi, ma è stato tempestivamente bloccato dalle pattuglie sopraggiunte: tra i 20 e i 50 anni, qualcuno con precedenti Daspo e uno già accusato di apologia di fascismo. I sei bloccati sono stati sottoposti a perquisizione personale a seguito della quale due sono stati trovati in possesso di 2 coltelli.

Tutti sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per il reato di violenza privata, mentre i due trovati in possesso di coltelli anche per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Per tutti è stato proposto il Daspo ed il Foglio di Via Obbligatorio.

Allo Stadio, invece, contestualmente all'inizio dell'incontro di calcio, sono stati adottati dal personale della Divisione Anticrimine, 5 Fogli di via obbligatori, per altrettanti soggetti attenzionati dalla Guardia di Finanza e denunciati per contraffazione. (ANSA).