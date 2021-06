Covid: nel Lazio zero morti e 68 casi, dato più basso da agosto

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Oggi nel Lazio si registrano zero decessi e i nuovi positivi sono 68, un dato per i nuovi casi che è il più basso da agosto 2020. Già il 13 giugno scorso nella Regione si erano registrati zero morti. A Rieti ancora zero casi, come accade da una settimana.

"Oggi su oltre 5mila tamponi nel Lazio (-3392) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 22mila test, si registrano 68 nuovi casi positivi (-33), i decessi sono 0 (-1), i ricoverati sono 300 (-20). I guariti sono 188, le terapie intensive sono 77 ( = ). Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 1,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,3% i casi a Roma città sono a quota 41", fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. (ANSA).