Europei: tremila tifosi Galles attesi a Roma per match

ROMA, 18 GIU - Sono circa tremila i tifosi del Galles attesi a Roma per la partita degli Europei in programma domenica pomeriggio contro l'Italia. Un numero che però, secondo quanto si apprende, potrebbe ridursi drasticamente in virtù della quarantena prevista al ritorno in Gran Bretagna. Sotto la lente in vista del match non solo la zona dello stadio, ma anche il centro storico per tutto il weekend.

Sorvegliati speciali pub e locali dove potrebbero confluire i tifosi stranieri. Previsti domani e domenica varchi d'accesso a Fontana di Trevi e piazza di Spagna dove si riversarono i supporter turchi prima della partita inaugurale dell'11 giugno.

