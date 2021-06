L'omaggio di Bvlgari a Michelangelo Pistoletto

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Bvlgari omaggia Michelangelo Pistoletto, tra i protagonisti della scena internazionale dell'arte contemporanea. Due opere del maestro sono in mostra fino al 30 giugno nello storico negozio del marchio, in via dei Condotti, a Roma. "Lima - Vestizione nr. 1" è esposta in Domvs, al primo piano della boutique, già galleria espositiva dei magnifici gioielli della Collezione Heritage. L'opera rappresenta uno scambio silenzioso di abiti colorati tra l'artista e una statua antica. Nella Promenade invece, lo scenografico corridoio con volta a botte in vetrocemento realizzato da Florestano Di Fausto nel 1934 si può ammirare "Ragazza con valigie e smartphone" in cui Pistoletto immortala una giovane viaggiatrice che, involontariamente, assume una posa "classica" e al contempo quotidiana.

"Dialogo tra antico e moderno e colore sono due tratti importanti che accomunano lo scultore al Brand - spiegano i promotori -. L'artista utilizza nelle sue opere figure che fanno da ponte tra passato e presente mentre Bvlgari reinterpreta forme classiche in chiave contemporanea dando vita a gioielli senza tempo''.

L'esposizione, nella scia dei progetti legati all'arte avviati dal brand, si inserisce nel progetto Cento Panchine per Roma, che, tramite una raccolta fondi, vede la creazione di due installazioni artistiche temporanee del simbolo del Terzo Paradiso di Pistoletto che saranno esposte in due quartieri della capitale. Le cento panchine (di cui tre donate dal marchio di gioielli) realizzate in plastica riciclata saranno collocate in cento luoghi della città. (ANSA).