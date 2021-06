Darboe riabbraccia la mamma dopo 5 anni

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Un 2021 da incorniciare per Darboe.

Dall'esordio in prima squadra con la Roma al possibile rinnovo con adeguamento contrattuale, passando per la nomina tra i 100 giovani in lizza per il Golden Boy e infine il ritorno in Africa. La sua ultima storia Instagram, infatti, immortala la visita a casa e l'abbraccio alla mamma che non vedeva da 5 anni.

"È la cosa più bella che potessi vivere, grazie a tutti per le preghiere" ha scritto il centrocampista giallorosso che aveva lasciato la famiglia e il Gambia per una vita migliore. A Trigoria, infatti, è arrivato dalla squadra amatoriale dello Young Rieti che lo ha accolto dopo lo sbarco in nave dalle coste libiche. Da luglio farà parte della rosa di Mourinho, ma la soddisfazione più grande se l'è tolta oggi riabbracciando la mamma. (ANSA).