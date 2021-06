Dalla casa all'universo, Balla superstar con il Maxxi

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - È un'etichetta-firma sulla porta di legno ad annunciare la meraviglia che si sta per spalancare, lì, al quarto piano di un palazzo piccolo borghese a Roma. Un trionfo di colori, forme, geometrie che investono pareti, lampade, soffitti, mobili, piastrelle, abiti appesi e ogni utensile e particolare immaginabile. È FuturBalla, come recita l'etichetta, ovvero la casa-opera d'arte di Giacomo Balla (1871-1958), l'artista mondiale che nel 1915 con Fortunato Depero siglò il Manifesto per la ricostruzione futurista e che qui visse dagli anni Trenta fino alla morte con le figlie Luce ed Elica. Per i 150 anni della nascita, il Maxxi lo festeggia con Casa Balla. Dalla casa all'universo e ritorno, progetto a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Domitilla Dardi, che dal 17 giugno porta nelle sale disegnate da Zaha Hadid una selezione di opere di Balla come la porta del celebre Studiolo rosso in dialogo con quelle di 8 artisti contemporanei (Ila Bêka e Louise Lemoine, Carlo Benvenuto, Alex Cecchetti, Jim Lambie, Emiliano Maggi, Leonardo Sonnoli, Space Popular, Cassina con Patricia Urquiola). E, soprattutto, dal 25 giugno, compie il piccolo "miracolo", in collaborazione con la Soprintendenza Speciale di Roma e il contributo di Banca d'Italia, di aprire al pubblico quella casa dove tutto è arte (fino al 21 novembre; la casa solo su prenotazione nel week end.).

"Entrando lì - racconta la presidente della Fondazione Maxxi, Giovanna Melandri - si capisce davvero chi era Balla". In un allestimento, aggiunge Pietromarchi, "che restituisce la dimensione della famiglia e racconta un genio italiano che sapeva creare cose dal nulla". Al via il 17 giugno anche la mostra "Io, Villa Adriana" con tele e provini fotografici di Luca Vitone, tra gli spazi del museo e la residenza dell'imperatore a Tivoli (fino al 12 settembre). E "L'Inferno di Dante", omaggio di Valentina Vannicola ai 700 anni della scomparsa del Sommo Poeta (fino al 2 settembre). (ANSA).