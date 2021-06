Rifiuti:Zingaretti,stop schifo,Roma intervenga o lo farà Regione

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Lo dico per chiarezza: un sito come era Malagrotta non ci sarà mai più perché è reato portare in discarica il rifiuto come preso dal cassonetto. Io capisco la paura e la reticenza che ci può essere dietro l'idea di una discarica, ma quella roba lì per legge non ci sarà più ma c'è bisogno di un sito che raccoglie i residui di materiale trattato". Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine di incontro con i cittadini a Tor Sapienza. "La follia di Roma è che brucia milioni di euro dei romani in questo ciclo che sparge rifiuti in tutto il Paese.

Quindi ci auguriamo e restiamo convinti che Roma debba dotarsi di impianti proprio, di abbassare le tasse ai romani, pulire la città. Dunque serve un piano di impianti: o lo fa il Comune di Roma oppure la Regione Lazio farà valere i poteri sostitutivi perché questo schifo deve finire". Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine di incontro con i cittadini a Tor Sapienza. "Aiuteremo sempre la città come abbiamo fatto in queste ore collaborando con Ama affinché in estate la città non venga sommersa ma ora fino a dicembre la soluzione ovviamente è provvisoria e costa un botto di euro -prosegue Zingaretti - dobbiamo utilizzare questo tempo per risolvere i problemi della città che non può non avere impianti di trattamento dei rifiuti e un sito dove conferirli"