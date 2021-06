Domani verrà rimosso l'ultimo relitto del'Titanic'del Tevere

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Verrà rimosso domani, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e del Comandante della Capitaneria di Porto di Roma, l'ultimo relitto del 'Titanic' del Tevere, ovvero i resti del Tiber II presente nella tratta centrale del fiume tra il ponte Umberto I e Ponte Sant'Angelo.

L'imbarcazione fu trascinata via, rompendo gli ormeggi, dalla piena del Tevere di dicembre 2008. Finì per sbattere contro ponte Sant'Angelo. La nave, utilizzata per portare i turisti lungo il fiume, fu poi recuperata e trasportata nel punto in cui si trova, sotto al lungotevere della Vittoria. (ANSA).