Ultima domenica in zona gialla, pienone su litorale romano

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Alla vigilia dell'entrata anche del Lazio in zona bianca, è una domenica di vero pienone sulle spiagge del litorale romano. Sin dalle prime ore del mattino, un fiume di auto si sta dirigendo verso Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese e costa più a nord. Sul lungomare della Salute di Fiumicino, presidiato dai volontari di associazioni di sicurezza in coordinamento su tutto il territorio con la polizia locale e le altre forze dell'ordine, sin dalle 10 esauriti i posti auto e le vetture si stanno riversando anche in tante strade interne della città. Potrebbero presentarsi problemi di sosta selvaggia.

A differenza dei weekend scorso, parzialmente caratterizzati da meteo incerto, tante presenze oggi anche negli stabilimenti balneari che registrano il primo vero pienone di stagione. Boom di prenotazioni anche nei ristoranti e nei chioschi fronte mare.

E ci sono anche tanti cicloamatori che sempre di più stanno utilizzando la rete in crescita delle piste ciclabili, immerse tra storia e natura. (ANSA).