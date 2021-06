Vaccino: Lazio, oggi 9mila richiami con Pfizer dopo Astrazeneca

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Oggi in circa novemila passeranno dalla somministrazione della seconda dose Astrazeneca alla somministrazione con Pfizer". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine della visita all'hub Acea in occasione dell'apertura dello junior open day per la fascia d'età 12-16 anni. Il passaggio alla seconda dose per l'assessore "avverrà regolarmente, ma ci sono domande, ci sono richieste. C'è anche qualcuno che vuole fare la seconda dose con Astrazeneca, stamattina sono stato a Termini e c'erano persone che lo chiedevano". In questo caso, ha spiegato l'assessore, "Il consenso informato e le direttive sono sul Pfizer poi è chiaro: non c'è un obbligo, è sempre una adesione volontaria. Non possiamo obbligare le persone, ma la persona se ne assume la responsabilità. Sono pochi, ma ci sono ed è importante informare correttamente. L'arma più importante è la trasparenza". (ANSA).