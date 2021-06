Movida a Roma: lancio bottiglie a Campo dé Fiori, un arresto

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Arrestato un 21enne è da polizia e carabinieri per aver lanciato bottiglie di vetro contro militari e agenti nella tarda serata di ieri a Campo dei Fiori, zona di movida della Capitale. Denunciato anche un 17enne romano. Al vaglio del questore l'adozione del Dacur (Divieto d'accesso alle aree urbane) per entrambi.

Massimo potenziamento, soprattutto in questi giorni, in considerazione della partita inaugurale degli Europei e del numeroso afflusso di turisti provenienti da tutto il mondo, di tutti i servizi interforze di monitoraggio e controllo della movida.

È al vaglio del Questore l'adozione di Dacur nei confronti di entrambi i giovani. Gli investigatori della Questura di Roma stanno visionando una serie di filmati, realizzati dagli operatori della Polizia Scientifica, per identificare e sanzionare, eventualmente, gli altri partecipanti ai disordini.

