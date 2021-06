Morte investite a Roma: l'8 luglio processo di appello

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - È fissato per il prossimo 8 luglio a Roma il processo di appello per Pietro Genovese, il giovane che ha investito ed ucciso, il 22 dicembre 2019, due ragazze sedicenni nella zona di Corso Francia. In primo grado Genovese è stato condannato a 8 anni per l'accusa di omicidio stradale plurimo. Nello scontro rimasero uccise Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Il processo di secondo grado si celebrerà davanti alla Prima Corte d'Appello. (ANSA).