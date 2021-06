Europei: Raggi 'Roma città della ripartenza, forza Azzurri'

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "È una ripartenza grandiosa, Roma è la città della ripartenza. Siamo orgogliosi di ospitare Uefa Euro 2020. Abbiamo passato un anno duro. Ora guardiamo avanti.

Ci stiamo mettendo tutto per costruire un presente e un futuro sicuro" lo ha detto Virginia Raggi, Sindaca di Roma all'inaugurazione dell'Uefa Festival in piazza del Popolo dove era presente anche il presidente della FIGC, Gravina. Poi ha aggiunto: "La cosa migliore è che si riapre ai tifosi sempre nel rispetto delle norme covid. I romani sono stati bravissimi. Per fare qualcosa di sicuro abbiamo deciso di estendere la fan zone a vari punti in città. Questo è lo spirito giusto per ripartire.

Ora tifiamo Italia, un grande in bocca al lupo alla nazionale".

(ANSA).