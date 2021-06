Europei: fan zone e village, apre il Uefa Festival a Roma

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Pronti per il fischio di inizio di Euro 2020 allo stadio Olimpico e a Roma si respira l'entusiasmo e quel ritorno alla normalità che tanto mancava dopo oltre un anno e mezzo di pandemia. Inaugurato a Piazza del Popolo il Uefa Festival che accompagnerà il torneo nella Capitale fino all'11 luglio. Presenti per il taglio del nastro la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone e il Commissario Straordinario UEFA EURO 2020 Daniele Frongia. "Roma è la città della ripartenza" ha detto la sindaca dal palco di Piazza del Popolo che potrà ospitare un massimo di duemila persone accreditate al giorno per seguire le partite dell'Europeo e partecipare agli eventi collaterali organizzati.

Il Uefa Festival sarà suddiviso in tre aree: il Football Village, la Fan Zone e il Media Center sulla terrazza del Pincio. "È un'occasione per i giovani. Un piccolo passo per tornare alla normalità. È un modo anche per divertirsi per loro visto che sono stati costretti alla didattica da remoto e a mantenere il distanziamento" ha aggiunto il Ministro per le Politiche giovanili. Di cose da fare, infatti, ce ne saranno: dai campi allestiti per giocare a Piazza del Popolo, alle gabbie per il foot biliard o il teqball.

All'interno del Football Village (anche in Largo dei Lombardi), ci saranno i due hotspot Coca-Cola, sponsor storico dell'Uefa. Nello stand a Piazza del Popolo sono tanti i modi per creare engagement con i tifosi e la collaborazione con Panini rende tutto più accattivante. Nelle nuove bottigliette della famiglia Coca-Cola, per la prima volta interamente di plastica riciclabile, sotto l'etichetta sarà nascosta una figurina Panini. Particolare attenzione rivolta all'ecosostenibilità da parte dell'azienda di Atlanta grazie alla collaborazione con Corepla e l'hotspot di Largo dei Lombardi che sarà volto proprio a sensibilizzare su questo tema. "Questo grande evento sarà l'occasione per comunicare uno dei nostri goal, la sostenibilità" ha dichiarato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Coca-Cola Italia e Albania. (ANSA).