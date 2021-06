Cinema: Ciak per Calcinculo, opera seconda di Chiara Bellosi

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Sono cominciate a Guidonia le riprese di "Calcinculo", scritto da Maria Teresa Venditti e Luca De Bei, già migliore sceneggiatura al Premio Solinas, e diretto da Chiara Bellosi, che torna alla regia dopo l'acclamata opera prima "Palazzo di Giustizia", presentata al Festival di Berlino 2020 e in corsa per i Nastri D'Argento con due candidature. Nel cast: Gaia Di Pietro (al suo esordio), Andrea Carpenzano ("La Terra Dell'Abbastanza", "Il Campione") e Barbara Chichiarelli ("Favolacce", "Suburra") Forse è vero che si cresce solo a calci in culo. Ed è vero che quando la giostra gira veloce ci sembra di volare e non vorremmo scendere mai. Esattamente quello che succede a Benedetta, quindicenne decisamente sovrappeso, quando incontra Armando, in arte Amanda, che la trascinerà nel suo mondo randagio e sregolato. "Calcinculo" è una produzione tempesta con Rai Cinema in coproduzione con Tellfilm (CH) con il sostegno di Regione Lazio - Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo, Ufficio Federale della Cultura, RSI Radiotelevisione svizzera. Sarà distribuito in Italia da Istituto Luce Cinecittà. Sul set, tempesta, sta adottando EcoMuvi, il disciplinare europeo di sostenibilità ambientale interamente certificabile per la produzione audiovisiva. La sceneggiatura del film si è aggiudicata la Borsa di studio Claudia Sbarigia - dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l'universo femminile. (ANSA).