Vaccini: nel Lazio ieri 68.031 somministrazioni,nuovo record

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Record somministrazioni: 68.031 dosi di vaccini effettuate nella giornata di ieri 9 giugno. La campagna prosegue rapida, superando 3,9 mln di somministrazioni, il 54% di prime dosi e il 27% ha concluso il percorso vaccinale, le seconde dosi sono 1 milione 350mila". E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio d'Amato.

Prenotazioni di oggi 10 giugno: - dalle 17:00 junior 12/16 anni Pfizer su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome, per le giornate del 12/13 giugno e del 19/20 giugno. Partecipano anche i pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni avverranno in 43 punti vaccinali distribuiti in tutta la regione; - dalle 24:00 fascia d'età 29-25 (nati 1992-1996), prenotazioni su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. Farmacie raggiunte le 20mila somministrazioni.

Prossime date di apertura delle prenotazioni per fasce di età: - domenica 13 giugno alle 24:00 ultima fascia d'età 24-17 (nati 1997-2004); - dal 15 giugno possibile prenotare fascia 12-16 dal proprio pediatra, Prenotazioni su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. (ANSA).