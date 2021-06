Covid: nel Lazio 194 casi, 126 a Roma e Rt in calo a 0,62

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (+655) e oltre 6mila antigenici per un totale di oltre 16mila test, si registrano 194 nuovi casi positivi (+15), i decessi sono 6 (-1), i ricoverati sono 543 (-44). I guariti 936, le terapie intensive sono 108 (+1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all'1,1%. I casi a Roma città sono a quota 126, prosegue trend da zona bianca, incidenza in calo a 23 per 100mila abitanti, in calo anche RT a 0,62." E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. (ANSA).